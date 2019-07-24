دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters رئيسة وزراء بريطانيا لزعيم المعارضة: وقتك انتهى

لندن (رويترز) - في آخر جلسة برلمانية أسبوعية تحضرها تيريزا ماي بوصفها رئيسة وزراء بريطانيا، وجهت كلمات لاذعة لزعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين عندما اقترحت عليه أن يحذو حذوها ويترك منصبه.

وستتنحى ماي، التي تسلم زمام الأمور رسميا لخليفتها بوريس جونسون يوم الأربعاء، بعد ما يزيد قليلا عن ثلاث سنوات في المنصب وذلك بعد فشلها في إتمام عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكثير من نواب حزب العمال غير راضين عن قيادة كوربين، لاسيما تعامله مع أزمة معاداة السامية المستمرة منذ فترة طويلة داخل الحزب ومراوغته بشأن موقف الحزب من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكنه يتمتع بدعم قوي من القواعد الشعبية للحزب، وأفلت في عام 2016 من محاولة للإطاحة به.

وقالت ماي "بوسعي أن أنهي الحديث بقول: لقد تقبلت بصفتي زعيمة حزب الأمر عندما انتهى وقتي.. ربما حان الوقت الآن لأن تفعل الشيء نفسه"، وهو ما أثار صيحات استحسان عالية من نواب حزب المحافظين وهتافات تطالبها بقول "المزيد".

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ونجت ماي نفسها من تصويت على سحب الثقة في ديسمبر كانون الأول، لكن بعد رفض الاتفاق الذي اقترحته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات خضعت لضغوط من نواب حزبها لترك الساحة لشخص آخر.

وبدت علامات التأثر على ماي في بعض الأحيان، كما استغلت حضورها الأخير في البرلمان لتوجيه كلمة عرفان لزوجها فيليب الذي كان يتابع الجلسة من الجزء الخاص بالجمهور.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)