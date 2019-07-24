خلال مداهمات أمنية.. ضبط 180 قطعة سلاح ناري و170 قضية مخدرات بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت ‏‫أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 185 قطعة سلاح ناري، 169 قضية مخدرات، 25016 مخالفة مرورية، 549 مخالفة مرافق وتنفيذ 75024 حكم قضائي متنوع.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 185 قطعة سلاح ناري بحوزة 164 متهم، وتنفيذ 75024 حكم قضائي متنوع، وضبط 169 قضية مخدرات بحوزة 182 متهم، وضبط 52 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، (5) متهمين هاربين من تنفيذ حكم المراقبة.

كما تم ضبط 19 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وضبط 233 دراجة نارية مخالفة، وتم فحص 110 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم، وتم ضبط 25016 مخالفة مرورية متنوعة، 549 مخالفة مرافق متنوعة، 53 قضية بيئة، وضبط 45 قضية مصنفات متنوعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية، ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.