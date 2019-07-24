تفاصيل ضبط شاب مضطرب نفسياً أطلق النيران بشكل عشوائي بميدان أحمد حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
تمكنت قوات الأمن من ضبط شاب بعد قيامه بإطلاق النيران بشكل عشوائي بمحيط ميدان أحمد حلمي.
وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لمصراوي، إن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على شاب قام بإطلاق النيران بشكل عشوائي بمحيط ميدان أحمد حلمي.
وأضاف المصدر، أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة عليه، وتبين من مناقشته أنه مضطرب نفسياً.
تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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