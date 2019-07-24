لافروف: تفاهم متبادل مع كوبا حول ضرورة تسوية أي قضية بالطرق السلمية

محمد اسماعيل - القاهرة - هافانا - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء إن هناك تفاهما متبادلا مع كوبا حول ضرورة تسوية أي قضية عبر الطرق السلمية والقانون الدولي.

وأكد لافروف - في مؤتمر صحفي مع نظيره الكوبي برونو رودريجيز باريجا في العاصمة الكوبية (هافانا) وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن روسيا وكوبا متفقتان على تهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى حل في فنزويلا ودعم الحوار، مضيفا "سنبذل قصارى جهدنا لضمان تعزيز التقاليد التي بنتها موسكو وهافانا منذ عقود في ظل الظروف الحديثة".

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن سعادته بزيارة كوبا، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، سيزور كوبا في شهر أكتوبر من العام الجاري، مهنئا في الوقت نفسه الشعب الكوبي بيوم الثورة الوطنية الذي سيتم الاحتفال به في 26 يوليو الحالي.

يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقوم بزيارة عمل لكل من كوبا والبرازيل وسورينام في الفترة من 23 إلى 27 يوليو الجاري.