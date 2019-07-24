27 أغسطس.. "النقض" تنظر طعن ليبيا على حكم تعويض بـ 261 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أودعت نيابة النقض، رأيها الاستشاري في الطعن المقدم أمام محكمة النقض من السلطات الليبية على حكم التعويض الصادر من محكمة مستأنف القاهرة، بتعويض عائلة مصرية 261 مليون و371 ألف دولار، نظير تأميم أرض مملوكة لعائلتهم أثناء حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وقالت النيابة في رأيها الاستشاري -غير الملزم- للمحكمة، إن المحكمة التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر القضايا المتعلقة بالأراضي الليبية، لتمتع الدولة الليبية بالحصانة القضائية بالنسبة لأعمال السيادة التي تصدر عنها، وتباشر سلطتها من على أراضيها.

النزاع بين العائلة المصرية والسلطات الليبية في قضية "آل حنا"، من أقدم النزاعات القضائية، نظرا لكون الأرض موضوع النزاع تم تأميمها في سبعينات القرن الماضي.

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ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض، الطعن المٌقدم من السلطات الليبية، 27 أغسطس المقبل.

واستأنفت السلطات الليبية، على الحكم الصادر بالتعويض أمام إحدى دوائر الاستئناف التي قضت برفض الطعن، وتأييد حكم التعويض، لذلك طعنت السلطات الليبية أمام محكمة النقض، كونها صاحبة اختصاص في فض النزاعات القضائية داخل مصر، وآخر درجة تقاضي، وحكمها نهائي وبات.

وكانت العائلة مقيمة دعوى التعويض قد حصلت على الأرض في منطقة غرغور بطرابلس في ليبيا، قبل أن تنزع ملكيتها منها بداعي التأميم من قبل السلطات الليبية.