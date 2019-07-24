السودان.. إحباط محاولة انقلابية شارك بها ضباط مخابرات ورتب رفيعة من الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: أعلنت القوات المسلحة السودانية، إحباط محاولة انقلاب شارك فيها الفريق أول هاشم عبدالمطلب رئيس الأركان المشتركة. وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، الأربعاء، أن محاولة الانقلاب الفاشلة شارك بها، عناصر من القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد، مؤكدًا أنه تم التحفظ عليهم وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم. وأكدت أن هدف المنقلبين هو إجهاض الثورة وعودة نظام المؤتمر الوطني للحكم وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب.

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