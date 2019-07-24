قائد قوات حرس الحدود في السعودية يزور الأكاديمية العربية بالإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، الفريق عواد بن عيد البلوي، مدير عام قوات حرس الحدود بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له بمقر الأكاديمية بمنطقة أبو قير.

وبحث رئيس الأكاديمية مع "البلوي"، سبل التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها التعاون بين الأكاديمية وبين أكاديمية نايف بالمملكة العربية السعودية في الاستشارات والتدريب والبحوث.

وقدم رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عرضا توضيحيا لمدير قوات حرس الحدود بالمملكة، وآخر مستجدات الوضع على الصعيدين العلمي والإنشائي وأفرع الأكاديمية الجديدة.

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من جانبه، ثمن الفريق عواد بن عيد البلوي، الدور الكبير الذي تقدمه الاكاديمية في تأهيل طلابها علميًا وعمليًا.

وأثنى "البلوي"، على ما رآه في الأكاديمية من منشآت كبيرة متقدمة، كما تطرق في حديثه مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار إلى استراتيجية الاكاديمية ورؤيتها المستقبلية، قائلا: "نحن فخورون بهذه الزيارة وبكل من ينتمي إلى هذا الصرح العلمي العربي المتميز.

وأضاف "نتطلع لتعاون تكاملي بين الأكاديمية العربية وأكاديمية محمد بن نايف بالمملكة العربية السعودية، ونؤمن بالاقتصاد الأزرق بما يتوافق مع رؤية المملكة في 2030 وسنقدم برامج تدعم هذا التوجه".

وقام مدير عام حرس الحدود بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له بجولة تفقدية بمنشآت الأكاديمية ومجمع المحاكاة المتكامل ومعهد السلامة البحرية شاهد من خلاله فيلمًا تسجيليًا عن الأكاديمية.