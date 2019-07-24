الرئيس الجزائري يعين قائدا جديدا لجهاز الدرك الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ):
عين الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء، قائدا جديدا لسلاح الدرك الوطني، الجهاز الحساس الذي يتبع وزارة الدفاع الوطني.
وقال التلفزيون الرسمي إن الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح وقع مرسوما رئاسيا عين بموجبه العميد عبد الرحمن عرعار قائدا لجهاز الدرك الوطني، خلفا للعميد الغالي بلقصير الذي أُنهيت مهامه.
وتزامن إنهاء مهام بلقصير مع قرار القضاء الجزائري بفتح تحقيق ابتدائي ضد وزير العدل الجزائري،الطيب لوح، بخصوص وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد.
وتحدثت مصادر إعلامية جزائرية عن وجود علاقة بين الوزير السابق لوح، وقائد الدرك السابق بلقصير.
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