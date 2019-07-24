إلتقى القائم بأعمال السفارة الأمريكيّة في ليبيا / فائز السراج وصل مساء أمس إلى تونس بعد أيّامٍ من...

وكالات - بدأ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج مساء أمس، الثلاثاء 23 جويلية 2019، زيارة لتونس لم يعلن عنها مسبقًا، حسب مصدر في الخارجية التونسية لوكالة الأناضول .

وتأتي الزيارة غداة هبوط طائرة عسكرية تابعة لقوات شرقي ليبيا بقيادة خليفة حفتر، إضطراريًا في طريق عام بولاية مدنين .

وقال مصدر في الخارجية التونسية طلب عدم نشر إسمه، لوكالة "الأناضول"، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية وصل تونس.

وأحجم المصدر عن الحديث بشأن أهداف الزيارة وإن كانت مرتبطة بالطائرة العسكرية التابعة لحفتر.

ومن جهة أخرى، أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا أن القائم بأعمال السفارة بالنيابة جوشوا هاريس إلتقى في تونس فايز السراج .

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وقالت في بيان، إن السراج وهاريس أكدا خلال اللقاء أهمية الوقف الفوري للقتال في طرابلس والعودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة.

وقالت السفارة إن السراج ناقش مع القائم بالأعمال الأمريكي "التعاون المستمر بين ليبيا والولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب".