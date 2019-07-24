مكتب الإحصاء الأوروبي : أكثر من 12 ألف تونسي حصلوا على جنسيّاتٍ أوروبيّة سنة 2017

قال مكتب الإحصاء الأوروبي إن 12 ألفا و551 مواطنا تونسيا حصلوا على جنسيات أوروبية وأن معظمهم في فرنسا بنسبة 56.1 في المائة وإيطاليا 25.4 في المائة.

وأوضح في تقرير أصدره أمس، الثلاثاء 23 جويلية 2019، أن المغاربة إحتلوا المركز الأول عالميا كأكثر الشعوب حصولا على جنسيات دول الإتحاد الأوروبي لعام 2017، بواقع 67 ألفا و848 شخصا.

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وحلت الجزائر في المرتبة الثانية عربيا والعاشرة عالميا بواقع 20 ألفا و146 شخصا توزعت جنسياتهم على 80 في المائة للفرنسية مقابل 5,7 في المائة للإيطالية و4,9 في المائة للإسبانية و3,1 في المائة للبلجيكية.