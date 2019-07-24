إصابة عمدة مقديشيو في انفجار انتحاري بالعاصمة الصومالية

أصيب عمدة مقديشيو عبد الرحمن عمر عثمان يارسو، جراء انفجار نفذه انتحاري بمقر بلدية العاصمة الصومالية.

وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية اليوم الأربعاء أن التقارير المبدأية أفادت بأن العديد من مسئولي الإدارة قد لقوا مصرعهم

في الحادث، كما تم نقل العمدة يارسو إلى مستشفي لتلقي العلاج اللازم حيث إنه يخضع في الوقت الحالي لعملية جراحية.



ولم تعلن - حتى الآن -

أية جهة مسئوليتها عن ارتكاب الحادث، غير أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة "الشباب" الصومالية المتمردة التي نفذت هجمات مماثلة في مقدشيو خلال الأعوام القليلة الماضية.



ولفتت الإذاعة الصومالية إلى أن الحادث وقع بعد ساعات من لقاء مبعوث الأمم المتحدة للبلاد مع العمدة ومفوضي المقاطعات.