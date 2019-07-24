أصيب عمدة مقديشيو عبد الرحمن عمر عثمان يارسو، جراء انفجار نفذه انتحاري بمقر بلدية العاصمة الصومالية.
وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية اليوم الأربعاء أن التقارير المبدأية أفادت بأن العديد من مسئولي الإدارة قد لقوا مصرعهمفي الحادث، كما تم نقل العمدة يارسو إلى مستشفي لتلقي العلاج اللازم حيث إنه يخضع في الوقت الحالي لعملية جراحية.
أية جهة مسئوليتها عن ارتكاب الحادث، غير أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة "الشباب" الصومالية المتمردة التي نفذت هجمات مماثلة في مقدشيو خلال الأعوام القليلة الماضية.
ولم تعلن - حتى الآن -
ولفتت الإذاعة الصومالية إلى أن الحادث وقع بعد ساعات من لقاء مبعوث الأمم المتحدة للبلاد مع العمدة ومفوضي المقاطعات.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة عمدة مقديشيو في انفجار انتحاري بالعاصمة الصومالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.