ميركل تهنئ جونسون وتتطلع للتعاون بين بريطانيا وألمانيا

هنأت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بوريس جونسون على رئاسته للحكومة البريطانية وتمنت له " التوفيق والنجاح لصالح" بريطانيا.
وحسب التصريحات الصادرة عن الحكومة الألمانية، فقد كتبت ميركل اليوم الأربعاء إلى جونسون :" اتطلع إلى تعاون جيد واستمرار تعميقعلاقاتنا الثنائية".
وأضافت أن " الصداقة العميقة والشراكة الوثيقة تصبغان علاقة بلدينا" مشيرة إلى أن الدولتين " تضطلعان بجهد مشترك من أجل توفير نظام دولي قائم على القواعد ومن أجلتوفير ميراث أوروبي مشترك".
كان جونسون وصل في وقت سابق من اليوم إلى قصر بكنجهام لتأكيد توليه رسميا منصب رئيس الوزراء الجديد لبريطانيا من جانب الملكة إليزابيث الثانية، التى قبلت استقالة تيريزا ماى من المنصب.
وقالت العائلة الملكية:" ظهر اليوم، وبحضور الملكة، قدمت ماى استقالتها من منصب رئيس الوزراء... وقبلت جلالتها(الاستقالة)بلباقة".
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