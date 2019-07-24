دولة الاحتلال تكشف عن شبكة تجسس تديرها إيران عبر الفيسبوك

كشف جهاز الأمن العام التابع لدولة الاحتلال الإسرائيلي عن شبكة تجسس تديرها إيران عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتجنيد عملاء في الأراضي المحتلة والضفة الغربية وغزة.

وقال الجهاز في بيان إن هذه الشبكة اتخذت من سوريا مقرًا لها بتوجيهات من إيران وبقيادة سوري لقب بأبو جهاد، وحاول تجنيد أشخاص من خلال اتصالات أولية معهم عبر حسابات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك، ومن ثم انتقلت الاتصالات عبر تطبيقات المراسلة.

وبدءا من أبريل 2019، تم تنفيذ عملية واسعة ضد نشطاء الشبكة داخل الأراضي المحتلة وفي الضفة الغربية، وخلالها تم ضبط عدد من المواطنين، وعندها تبين أنه تم التواصل معهم وتجنيدهم من قبل مشغلي الشبكة الإيرانيين.

وبرزت في سياق التحقيقات معلومات تفيد بأن

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العلاقة مع المشغلين من سوريا قد تطورت إلى مستوى نقل المعلومات بل وظهرت نوايا للقيام بأنشطة إرهابية ضد أهداف إسرائيلية، مدنية وعسكرية.

وتابع الجهاز أن "الغالبية العظمى من المستوطنين الذين تواصل عملاء المخابرات الإيرانية معهم رفضوا التعاون معهم لأنهم كانوا يشكون في كونهم عنصر عدائي وكانوا يقطعون الاتصال بهم".

ولم يبلغ عن اعتقالات في اطار هذه القضية.

ويعد استخدام الشبكات الاجتماعية طريقة معروفة لوكالات الاستخبارات التي تلجأ اليها مختلف التنظيمات بما في ذلك حماس وحزب الله لتجنيد الناشطين لصالحها.