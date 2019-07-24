رجال ينتحلون صفة عناصر شرطة ويسرقون 2.5 مليون يورو من متقاعدين بالنمسا

أعلنت شرطة العاصمة النمساوية فيينا اليوم الأربعاء، أن ثلاثة محتالين انتحلوا صفة رجال شرطة أقنعوا متقاعدين في فيينا بتسليم مدخرات تقدر بحوالي 5ر2 مليون يورو (8ر2 مليون دولار).
وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المجرمين عبر أوروبا استخدموا هذه الحيلة لعدة أشهر ولكن يبدو أن الرجال الثلاثةالذين احتجزوا في النمسا كانوا يعملون بشكل مستقل في دول أخرى. واثنان من الرجال صربيان والثالث تركي.
وأفاد رجال إنفاذ القانون الحقيقيون في فيينا بأنه منذ نوفمبر هاتف الرجال الثلاثة كبار السن مدعين أنهم محققين من الشرطة الجنائية يعملون علىقضايا السطو.
ولإضفاء المصداقية، استخدموا وصلات هاتفية متلاعب بها حاكت رقم الطوارئ الخاص بالشرطة النمساوية 133.
وفي حين أن أحد المشتبه بهم قال للضحايا إن مدخراتهم سوف تكون أمنة في يد الشرطة، وصل أحد المتآمرين بالفعل إلى منازلهم حاملا شارة شرطة زائفة لأخذ الأموال.
وقالت الشرطة إنه من أصل المئات من محاولات الاحتيال، نجحوا في 38 حالة على الأقل.
واعترف أحد الصرب بالاتهامات، بينما رفض الرجلان الآخران الشهادة.
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