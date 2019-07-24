رئيس الوزراء اللبناني يؤكد بدء بلاده إصلاحات هيكلية لتقويم العجز المالي

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الأربعاء أن حكومته بدأت إصلاحات هيكلية لتقويم العجز المالي في لبنان.
وشدد الحريري في تصريحات اليوم على أن "الحكومة بدأت بالفعل في ورشة إصلاحات هيكلية من أجل تقويم العجز المالي في لبنان، انطلاقا من موازنة العام 2019، وهي ستستمر على هذا المسار في موازنة العام 2020 التي ستتضمن إصلاحات إضافية".
وقال الحريري "أنا أؤمن أننا اليوم أمام فرصة ذهبية، فقد حصلنا في مؤتمر "سيدر" على نحو 8ر11 مليار دولار من القروض بفائدة 1%فقط، بما سيمكننا من تطوير لبنان على صعيد بناه التحتية، سواء في قطاعات الكهرباء أو المياه أو المواصلات أو إدارة النفايات أو التكنولوجيا أو غيرها".
وأضاف الحريري "نأمل في نهاية العام 2020 بأن يكون لبنان مغطى بمنصات تكنولوجية جديدة إن شاء الله، بما يسهل القيام بالأعمال".
وتابع الحريري قائلا " إننا نعمل على إنجاز العديد من الأمور الأخرى التي ستحسن من تصنيف البلد، والأمر الوحيد الذيأخشاه هو انعدام الاستقرار في المنطقة، لأن كل أمورنا الباقية في الداخل يمكن أن نحلها من خلال الحوار".
ورأى رئيس الوزراء اللبناني أن"الوقت المناسب للاستثمار في لبنان سيكون مع نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل، وهذا سيؤدي حتما إلى تأمين فرص عمل عديدة للبنانيين".
يذكر أن الوضع الاقتصادي في لبنان سيىء ولم يتجاوز النمو الاقتصادي 1% في العام الماضي، ومن المتوقع أن يحافظ على هذه النسبة خلال العام الحالي.
وتجاوز وضع المالية العامة الـ 11% من حجم الاقتصاد في العام الماضي، وشهدت التدفقات المالية تراجعا كبيرا، وسجل ميزان المدفوعات عجزا يقارب الـ 8ر4 مليار دولار، والمديونية وصلت لأكثر من 85 مليار دولار.
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