قتلى وجرحى في قصف جوي شمال غرب سوريا

قتل 18 مدنياً على الأقل، بينهم خمسة أطفال، في قصف جوي شمال غرب سوريا، اليوم الأربعاء، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إنّ 10 من القتلى الـ18 هم أفراد من نفس العائلة، بينهم ثلاثة أطفال، وقد قتلوا في غارات جوية بالقرب من مدينة خان شيخون في محافظة إدلب التي تتعرض لضربات مكثفة منذ أواخر إبريل. اقرأ أيضاً.. مقتل 16 شخصاً في غارات على سوق بسوريا

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