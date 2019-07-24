إصابة رئيس بلدية مقديشو ومسؤولين في انفجار انتحاري بالصومال

أصيب رئيس بلدية مقديشو عبد الرحمن عمر عثمان بجروح إثر انفجار إرهابي، اليوم الأربعاء، في مقر البلدية ناجم على الأرجح عن تفجير انتحاري، كما أعلن مساعده.

وقال محمد عبد الله تولاه لإذاعة مقديشو الحكومية إنّ "رئيس البلدية أصيب في الانفجار وهو حالياً يتلقى العلاج. لقد أصيب أيضاً بعض من مساعديه. هذا العمل الإرهابي لن يثنينا عن خدمة الجمهور".

وكان مسؤول أمني قال إنّ الانفجار وقع في مقر البلدية أثناء إقامة حفل استقبال.

Advertisements

وقال مهدي عبد الرحمن "وقع الانفجار في الداخل لكننا غير متأكّدين ما سببه تحديداً، بعض التقارير تشير إلى أن انتحارياً فعل ذلك، وأنه أوقع ضحايا".

ويأتي هذا الانفجار بعد يومين من مقتل 17 شخصاً على الأقل وإصابة 28 آخرين بجروح في انفجار سيارة مفخخة قرب نقطة مراقبة على الطريق المؤدية إلى مطار مقديشو وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عنه.

اقرأ أيضاً... خبير أمني صومالي سابق لـ "الاتحاد": قطر تفتح جبهة حرب ضد المصالح الخليجية في المنطقة