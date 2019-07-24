بوريس جونسون رسمياً رئيساً للحكومة البريطانية

نصب رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون رسمياً رئيساً لحكومة بريطانيا، اليوم الأربعاء، في ختام زيارة إلى الملكة اليزابيث الثانية، كما أعلن قصر باكينغهام.

وكتب القصر في بيان "لقد قبل جونسون عرض جلالتها ونصب رئيساً للحكومة".

وفي وقت سابق، وصل بوريس جونسون إلى قصر باكينغهام، ليتولى مهامه رسمياً على رأس الحكومة البريطانية، بعد أن اضطرت تيريزا ماي للاستقالة بسبب عدم تمكنها من إنجاز "بريكست".

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وجونسون هو رئيس الوزراء الرابع عشر في عهد الملكة اليزابيث الثانية.

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وفي وقت سابق، عين بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الجديد دومينيك كامنجز، الذي أدار حملة تأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مستشاراً كبيراً له في خطوة يأمل فريقه أن تساعد في الوفاء بتعهد الزعيم الجديد بالخروج من التكتل بحلول 31 أكتوبر مهماً كلف الأمر.