مصرع قيادي حوثي مع مرافقيه بالجوف ونزع 77 ألف لغم في اليمن

لقي قيادي ميداني، في ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مصرعه مع عدد من مرافقيه في قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني غربي محافظة الجوف.

وقال بيان للجيش اليمني الوطني نشره موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم الأربعاء، إن "مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعاً ليميليشيات الحوثي في مديرية المصلوب".

وأضاف البيان أن "القصف أسفر عن مصرع القيادي الميداني، في ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعو لطفي صالح الميموني والمكنى بأبو صالح القوبري مع عدد من مرافقيه".

وتابع البيان أن "مدفعية الجيش الوطني قصفت صباح اليوم تجمعات ومواقع تمركز الميليشيات الانقلابية في جبهة حام وكبدتها خسائر في العدد والعدة".

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إلى ذلك، أعلنت الفرق الاختصاصية العاملة ضمن مشروع نزع الألغام "مسام" في اليمن، الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، نزع 3014 لغماً حوثياً منذ بداية يوليو الحالي، زرعتها ميليشيات الحوثي في اليمن.

وقال مدير عام مشروع مسام السيد أسامة القصيبي، إن فرق المشروع تمكنت منذ انطلاق المشروع ولغاية 18 يوليو الجاري من نزع 77129، تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.