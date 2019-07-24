كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موجة الحر الأوروبية تسجل رقم قياسسى جديد عند 39 درجة فى جميع أنحاء القارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعطلت القطارات وتدفق المصطافون على أحواض السباحة والشواطئ والبحيرات في أوروبا الغربية، حيث سجلت موجة حر أخرى رقما قياسيا جديدا في درجات الحرارة اليوم.

ومن المقرر أن تعاني القارة يومًا آخر حارًا من الأرقام القياسية غدًا عندما تسمح "كتلة أوميجا" بالهواء الساخن بالتدفق من إفريقيا، وقد تصل درجات الحرارة إلى 102 فهرنهايت (39 درجة مئوية) في جميع أنحاء أوروبا، محطمة الأرقام القياسية في الأربعينيات .

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، سجل خبراء الأرصاد الجوية البلجيكيون درجات حرارة مرتفعة قياسية، حيث ابتليت أوروبا الغربية تحت الموجة الحارة الثانية في الصيف والتي عطلت النقل وأحدثت تحذيرات السلامة.

وقال ديفيد ديهينو، رئيس هيئة الارصاد في المعهد الملكي للأرصاد الجوية، تم تسجيل ارتفاع فى درجات الحرارة إلى 102 (38.9) في قاعدة كلاين بروج العسكرية.