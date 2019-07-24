كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السويد تجرى محادثات بين إيران وبريطانيا لتحرير ناقلة النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجري السويد محادثات مع إيران وبريطانيا في محاولة لتحرير ناقلة نفط استولى عليها الحرس الثوري في مضيق هرمز الأسبوع الماضي.

وتم احتجاز السفينة "ستينا إمبيرو" التي تحمل العلم البريطاني وتعود ملكيتها لشركة سويدية، في ميناء بندر عباس الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية السويدية، اليوم، إن بلادها تجرى حوارًا على مختلف المستويات مع المملكة المتحدة وإيران وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين، وتأمل أن نجد حلاً للقضايا وأن يتفاقم الوضع المتوتر".

وجاء ذلك بعد أن قال الرئيس حسن روحاني إن إيران لا تريد مواجهة مع القوى الأوروبية، مضيفًا: "إذا كانوا ملتزمين بالأطر الدولية والتخلي عن أفعالهم الخاطئة، بما في ذلك ما فعلوه في جبل طارق، فسيتلقون رداً نسبيًا من إيران".