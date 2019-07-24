كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنك الألمانى يعلن عن خسائر كبرى تبلغ 3.5 مليار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البنك الألمانى "دويتشه بنك"، اليوم، عن خسارة فصلية أكبر من التوقعات بقيمة 3.15 مليار يورو (3.5 مليار دولار)، مما يؤكد التحديات التي يواجهها الرئيس التنفيذي "كريستيان سيوينج"، وهو يحاول تغيير النشاط التجاري المتعثر.

وكان أكبر بنك في ألمانيا قد أعلن بالفعل أنه سيخسر حوالي 2.8 مليار يورو في هذا الربع عندما أعلن عن خطة لإعادة الهيكلة ستشهد 18000 فرصة عمل وتكلف 7.4 مليار يورو بشكل عام.

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ودفع حجم الخسارة، مقارنةً بأرباح بلغت 401 مليون يورو قبل عام، أسهم البنك إلى التراجع بنسبة تصل إلى 5.8% في فرانكفورت قبل أن يستعيد قوته. كانت الخسارة الأكبر ناتجة عن ارتفاع رسوم انخفاض قيمة الشهرة عما كان متوقعاً عندما أعلن البنك عن إعادة الهيكلة في 7 يوليو.

ومع إعادة تشكيله، يتوقع البنك أن يسجل خسارة في عام 2019، مما يعني أنه سيكون في المنطقة الحمراء لمدة أربع سنوات من السنوات الخمس الماضية. لكنها تهدف لتحقيق الربح في عام 2020.

ووفقاً لوكالة رويترز، يتوقع البنك أيضًا أن تكون إيرادات 2019 أقل مما كانت عليه في عام 2018، ويمثل هذا التوقع مزيدًا من الانخفاض في التوقعات من الفصول السابقة.