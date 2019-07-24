كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تحذر من التوجه للحرب لمواجهة تحرك استقلال تايوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت الصين، اليوم الأربعاء، من استعدادها للحرب إذا كان هناك أي تحرك نحو استقلال تايوان، متهمة الولايات المتحدة بتقويض الاستقرار العالمي ونددت بمبيعات الأسلحة إلى الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وقال البنتاجون الشهر الجارى، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على مبيعات الأسلحة التي طلبتها تايوان، بما في ذلك الدبابات وصواريخ ستينغر التي تقدر قيمتها بنحو 2.2 مليار دولار.

وردت الصين بالقول إنها ستفرض عقوبات على الشركات الأمريكية المشاركة في أي صفقات.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال وو تشيان المتحدث بإسم وزارة الدفاع في مؤتمر صحفي على ورقة بيضاء للدفاع، وهى الأولى منذ عدة سنوات لتوضيح المخاوف الاستراتيجية للجيش، أن الصين ستبذل قصارى جهدها لإعادة التوحيد السلمي مع تايوان.