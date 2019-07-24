كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فيسبوك" يدفع غرامة قياسية قدرها 5 مليار دولار بسبب انتهاكات الخصوصية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية اليوم الأربعاء، إن شركة فيسبوك ستدفع غرامة قياسية بقيمة 5 مليارات دولار لتسوية تحقيق حكومي في ممارسات الخصوصية الخاصة بها، وسيعيد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي هيكلة نهجها في الخصوصية.

وصوتت لجنة التجارة الفيدرالية 3-2 على أساس الحزب لاعتماد التسوية، الأمر الذي يتطلب موافقة المحكمة، بينما عارضها الديمقراطيون، قائلين إنها لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية أو تتطلب غرامة كبيرة بما فيه الكفاية.

وقال رئيس لجنة التجارة الفيدرالية جو سيمونز في بيان :"إنه على الرغم من الوعود المتكررة لمليارات المستخدمين في جميع أنحاء العالم بأنهم قادرون على التحكم في كيفية مشاركة المعلومات الشخصية، فإن موقع فيسبوك قد قوض خيارات المستهلكين".

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وقال مفوض لجنة التجارة الفيدرالية الديمقراطية روهيت شوبرا، إن العقوبة توفر "حصانة شاملة" للمديرين التنفيذيين على فيسبوك "ولا توجد قيود حقيقية على نموذج أعمال فيسبوك" ولا "تعمل على حل المشكلات الأساسية التي أدت إلى هذه الانتهاكات".

قالت لجنة الاوراق المالية والبورصة يوم الاربعاء إن فيسبوك وافقت على دفع 100 مليون دولار إضافية لتسوية مزاعم بأنها ضلل المستثمرين بشأن خطورة سوء استخدام بيانات المستخدمين.

وأضافتت اللجنة، أن سياسة بيانات فيسبوك كانت خادعة لـ "عشرات الملايين" من الأشخاص الذين استخدموا أداة التعرف على الوجه الخاصة بهم وانتهكت أيضًا قواعدها ضد الممارسات الخادعة عندما لم تكشف عن أرقام الهواتف التي تم جمعها لميزة أمان، كما سيتم استخدامها للدعاية.