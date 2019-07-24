تفشى الملاريا المقاومة للعقاقير فى جنوب شرق أسيا

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تنتشر طفيليات الملاريا المقاومة للعقاقير بسرعة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وسط مخاوف من وصول السلالة الجديدة إلى إفريقيا.

ونقلاً عن صحيفة "اندبندنت" البريطانية، اليوم، انتقلت السلالة الجديدة من كمبوديا إلى لاوس وتايلاند وفيتنام، مع ما يصل إلى 80 في المائة من طفيليات الملاريا المتداولة المقاومة للعقاقير المضادة للملاريا الأكثر شيوعًا.

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وقال الباحثون، إن نتائج الدراسات المزدوجة التي نشرت في مجلة لانسيت للأمراض المعدية تثير احتمال "مرعب" للأدوية في إفريقيا حيث تحدث معظم حالات الوفيات والوفيات.

كما وجد التقرير أن انتشار السلالة الجديدة، المعروفة بإسم "كيل 1"، مرتبط أيضًا بفشل العلاج في نصف الحالات في واحدة من أحدث مجموعات الأدوية الأكثر فعالية في خط المواجهة.

وقال روبرتو أماتو من معهد ويلكوم سانجر وجامعة أكسفورد الذي شارك في قيادة الدراسة: "اكتشفنا أنها انتشرت بقوة، لتحل محل طفيليات الملاريا المحلية، وأصبحت السلالة السائدة في فيتنام ولاوس وشمال شرق تايلاند".