الكأس الدولية للأبطال.. اليوفي يهزم الانتر بركلات الترجيح

تغلب اليوم الأربعاء، فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، على مواطنه انتر ميلان، بركلات الترجيح (4_3)، بعد نهاية المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال، بالتعادل الإيجابي هدف لمثله في وقتها الأصلي.

وتمكن الأنتر من إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف دون رد، أحرزه الهولندي ماتياس دي ليخت الملتحق حديثا باليوفي، عن طريق الخطأ في مرمى فريقه، بعد مرور 10 دقائق على بداية المباراة، التي احتضنها الملعب الأولمبي في مدينة نيانجينغ الصينية.

ونجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 68 من الجولة الثانية، في تسجيل هدف التعادل للسيدة العجوز عن طريق ضربة خطأ، اصطدمت بالجدار الدفاعي للاعبي أنتر، لتستقر في شباك رابع ترتيب الدوري الإيطالي، منهيا زمن المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لليوفي (4_3).