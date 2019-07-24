هام للطلبة.. وزارة التعليم تطلق منصة إلكترونية للإستفادة من منحة التعاون الدولي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق منصة إلكترونية موجهة للطلبة لإيداع طلبات الاستفادة من منح التعاون الدولي. وذلك في إطار خطوات الوزارة تحديث الإدارة ورقمنتها.

وأكدت الوزارة في بلاغ صحفي، توصل به اليوم 24، أن هذه المنصة تهدف إلى تجويد وتقريب الخدمات المقدمة للطلبة المغاربة الراغبين في الاستفادة من منح التعاون عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير ولوجهم للمعلومات بهذا الشأن.

وتعتبر منصة “maBourse” آلية إلكترونية تتيح التفاعل بين الطلبةوالإدارة من خلال إمكانية تقديمملفات الترشيح للاستفادة من المنح الدراسية في إطار برامج التعاون التي تسهر عليها الوزارة و وكذا تتبع ترشيحاتهم دون تكبد عناء التنقل.

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وعلى هذا الأساس، فإن منصة “maBourse” تشكل إسهاماً ناجعاً في رقمنة الإدارة وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة من خلال إرساء الشفافية وإمكانية التتبع والسرعة في معالجة ملفات ترشيح الطلبة.

وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن منح التعاون تخص الأسلاك الجامعية الثلاث (الإجازة والماستر والدكتوراه) في مختلف التخصصات التي تتماشي وأوليات بلادنا، وذلك في إطار ما يناهز 40 برنامجا للتعاون بشراكة مع عديد من الدول والهيئات الأجنبية.

ويمكن للطلبة المغاربة فصاعدا إيداع ملفات ترشيحاتهم للاستفادة من منح التعاون الدولي عبر الرابط التالي: https://mabourse.enssup.gov.ma