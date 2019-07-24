السلطات التركية تعتقل 6 آلاف لاجئ بإسطنبول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، أنها اعتقلت أكثر من 6 آلاف لاجئ ومهاجر "بينهم" سوريين، على مدار الأسبوعين الماضيين، في إسطنبول، في حملة غير مسبوقة ضد اللاجئين السوريين.

وبرزت مخاوف في الأيام القليلة الماضية إزاء تقارير ذكرت أن مئات اللاجئين السوريين أعيدوا إلى سورية قسريا، بعد أن أُجبروا على التوقيع على وثائق موافقة على ذلك، باللغة التركية، ورغم امتلاك الكثيرين منهم وثائق تُثبت حصولهم على وثائق تُثبت حقهم في المكوث (والعيش) في المدينة.

ونفى وزير الداخلية سليمان صويلو تلك التقارير، رغم أن ناشريها قاموا بتصوير الوثائق التي بحوزة المرّحلين قسريا.

وقال الوزير في تصريحات لقناة "إن تي في": "نحن بصدد القيام بعملية منذ 12 تموز/ يوليو، قبضنا على 6122 شخصا في إسطنبول بينهم 2600 أفغاني".

وزعم أنه "عندما نقبض على سوريين غير مسجلين نعيدهم إلى مخيمات للاجئين" مشيرا إلى مخيم في محافظة هاتاي التركية الحدودية.

إلا أنه قال إن السوريين "يختارون" العودة إلى بلادهم "طوعا" إلى مناطق انحسر فيها القتال.

وتستقبل تركيا أكبر عدد من السوريين الهاربين من بلادهم مقارنة بما استقبلته دول أخرى مجاورة، ويقدر عددهم بنحو 3.5 مليون شخص.

ومعظمهم يحمل بطاقات "حماية مؤقتة" لكنها تقيد حركتهم في المحافظة التي سجلوا فيها. والحملة الحالية تستهدف المقيمين في إسطنبول بشكل "غير قانوني".

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وقالت منظمات حقوقية غير حكومية سورية الإثنين إن أكثر من 600 سوري، غالبيتهم يحملون بطاقات حماية مؤقتة صادرة عن محافظات أخرى، أُوقفوا في إسطنبول الأسبوع الماضي وطُردوا إلى سورية، ولم يتم نقلهم إلى محافظات أخرى.

ويشرف على الحملة مكتب حاكم إسطنبول الذي تديره الحكومة المركزية في أنقرة.

وتأتي الحملة بعد هزيمة حزب "العدالة والتنمية" بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، في انتخابات بلدية إسطنبول. وقال البعض إن الأعداد الكبيرة للاجئين في المدينة أضرت بشعبية الحزب الحاكم.

ويقول مكتب الحاكم إن 547 ألف سوري مسجلون في المدينة.

وأفادت دراسة نشرتها جامعة قادر هاس في إسطنبول هذا الشهر أن نسبة الأتراك المستائين من وجود السوريين ارتفعت من 54.5 بالمئة في 2017 إلى 67.7 بالمئة في 2019.

وتعرض اللاجئون السوريون لاعتداءات متكررة على مدار الأشهر الماضية، من قبل متطرفين أتراك جابوا الأحياء التي يتواجدون فيها بكثرة، وقاموا بتكسير محلاتهم التجارية وضربهم.

وفي سياق متصل، قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية"، اعتقلت أيضا عددا من اللاجئين الفلسطينيين السوريين في حملتها الشرسة ضد اللاجئين في المدينة.