باريس سان جيرمان يرفض المقايضة مقابل نيمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تمسكه بالحصول على المقابل المادي الذي دفعه مقابل التعاقد مع النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، دون إجراء أي مقايضات من أجل السماح له بالرحيل.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الاقتراح الوحيد الذي وصل لسان جيرمان، كان من برشلونة، وشمل الثنائي كوتينيو، وراكيتيتش، إلى جانب 40 مليون يورو نقدًا، لكن الباريسيين لا يرغبون في التعاقد مع راكيتيتش، والأهم بالنسبة لهم الآن الحصول على الأموال.

نفس الأمر يتعلق بريال مدريد، والذي يرغب في التخلص من غاريث بيل، ويستهدف عرضه على سان جيرمان ضمن صفقة نيمار، لكن النجم الويلزي أيضًا غير مرغوب فيه داخل حديقة الأمراء.

وذكرت الصحيفة أنَّ السيناريو الأكثر واقعية، والذي يتم التفكير فيه داخل باريس حاليًا، هو التمسك باستمرار نيمار هذا الصيف، وعدم رحيله.

وألمح البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، إلى إمكانية استمرار نيمار، عندما قال "لا نمانع رحيله، إذا وصل عرض جيد، لكن إذا بقي، فعليه الامتثال للقواعد الجماعية".