شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 7 عربات إسعاف حديثة للحكومة اليمنية في عدن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:28 مساءً, 24 يوليو 2019 م المناطق - واس سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 7 عربات إسعاف حديثة مجهزة بتجهيزات فنية متكاملة للحكومة اليمنية في محافظة عدن ، ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في اليمن.

وتعد عربات الإسعاف المقدمة من المركز وسيلة إنقاذ سريعة وفعّالة لمساعدة المرضى والمصابين وخاصة الحالات الحرجة التي يمكن أن تحدث لنقلهم إلى المستشفيات و المراكز الصحية بكل سهولة وأمان.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الصحية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق بتوجيهات كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.



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