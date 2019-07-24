نائبة: جمع تواقيع اكثر من 100 نائب لربط طريق الحرير بموانئ البصرة فقط

كشفت النائبة عن محافظة البصرة ثورة الحلفي، الاربعاء، عن جمع تواقيع اكثر من 100 نائب لربط طريق الحرير بموانئ البصرة، محذرة من إنهاء الموانئ اذا ما تم ربط الطريق بالدول المطلة الخليج.
ودعت الحلفي الساسة العراقيين الى، "الالتفات لهذا القرار وأن يكون قرارهم عراقي خالص، ويجب ان يكون التوقيع على الربط السككي فقط بين موانئ البصرة وطريق الحرير"، لافتة الى أن "الحكومة الصينية متبنية هذا المشروع وتريد طريق قصير وبكلفة واطئة، لذلك بامكاننا ان نكون دولة ذات سيادة وطنية وأن يكون قرارنا عراقي خالص وان يكون الربط فقط بموانئ البصرة وطريق الحرير".
وتابعت الحلفي، "تبنينا هذا الموضوع ووقع عليه اكثر من 102 نائب وافقوا على ان يربط طريق الحرير بموانئ البصرة"، مؤكدة بالقول "سنصر على هذا الموضوع ونعرضه للتصويت باقرب وقت ممكن من اجل ان يتبنىى البرلمان رأي وطني وان تكون هذه الاتفاقية لمصلحة العراق دون مراعاة الدول الاخرى".
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