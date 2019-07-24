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تعرف على نتائج مواجهات اليوم الاخير من الدوري الممتاز لكرة القدم

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2019-07-24 | 18:05

تعرف على نتائج مواجهات اليوم الاخير من الدوري الممتاز لكرة القدم

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اسدل الستار، قبل قليل، على موسم 2018/ 2019، من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بعدما اجريت ثلاث مباريات في العاصمة بغداد.
المباريات الثلاث اقيمت بذات التوقيت، لحساب الجولة الاخيرة من المسابقة، حيث انتهت مواجهة الصناعات الكهربائية ونفط ميسان على ملعب التاجي، بالتعادل السلبي 0-0.

وفي المباراة الثانية، تغلب النفط على الديوانية 2-0 في المواجهة التي لعبت على ملعب الصناعة، إذ تناوب على تسجيل الهدفين كل من فرحان شكور (د 45) ووليد كريم (د 80).


وفي المباراة الثالثة، تعادل الكرخ مع امانة بغداد 1-1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الكرخ، وسجل الكرخ اولاً عن طريق علي جاسم ( د 2) فيما عدل بغداد عن طريق حيدر فائق (د 12).
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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