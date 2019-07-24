تعرف على نتائج مواجهات اليوم الاخير من الدوري الممتاز لكرة القدم

المباريات الثلاث اقيمت بذات التوقيت، لحساب الجولة الاخيرة من المسابقة، حيث انتهت مواجهة الصناعات الكهربائية ونفط ميسان على ملعب التاجي، بالتعادل السلبي 0-0.

وفي المباراة الثانية، تغلب النفط على الديوانية 2-0 في المواجهة التي لعبت على ملعب الصناعة، إذ تناوب على تسجيل الهدفين كل من فرحان شكور (د 45) ووليد كريم (د 80).



وفي المباراة الثالثة، تعادل الكرخ مع امانة بغداد 1-1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الكرخ، وسجل الكرخ اولاً عن طريق علي جاسم ( د 2) فيما عدل بغداد عن طريق حيدر فائق (د 12).