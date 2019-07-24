'عباءة جدي'.. مجموعة قصصية تربط الماضي بالحاضر

اصدر الكاتب والاعلامي احمد لعيبي مجموعته القصصية الجديدة "عباءة جدي". وامتازت المجموعة القصصية التي صدرت عن دار قناديل للنشر والتوزيع في بغداد باسلوب السهل الممتنع الذي يربط القيم المجتمعية بين الحاضر والماضي باسلوب قصصي شيق. Advertisements وسبق ان صدر للكاتب لعيبي، "استرجاع الوديعة.. ناثر القمح .. صاحب الله .. حشدامش ..رحلة في الهمر .. دخان الخيمة". واحمد لعيبي من مواليد بغداد ١٩٧٨ وهو كاتب واعلامي ومعد ومقدم للبرامج الاذاعية والتلفزيونية وله مئات المقالات في الصحف العراقية والعربية.

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