رسمياً ..مظفر جبار مدرباً لنادي الحدود

2019-07-24 | 17:42
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اعلن نادي الحدود الرياضي، تسمية المدرب مظفر جبار، مدرباً لفريق الكرة للموسم المقبل.
وتابعت أن "الهيئة الإدارية لنادي الحدود، تتقدم بالشكر والتقدير الى المدرب عادل نعمة ومدرب الحراس نبراس سلمان، بعد الموسم الناجح مع كرة الحدود والتي حقق معها المدربان، نتائج مميزة في مختلف مباريات الموسم المنصرم متمنين له الموفقية والنجاح في مشوارهما التدريبي".
يذكر أن جبار درب الحدود موسم 2017/ 2018، ليعود مجدداً ابتداءً من اليوم لقيادة الحدود.
النادي قد اعلن امس عبر موقعه الرسمي، عن توقيعه مع جبرا، لكنه قام بحذف بيانه، ليعلن مجدداً اليوم الاربعاء، بان جبار هو المدرب الجديد للفريق.
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