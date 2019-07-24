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رسمياً ..مظفر جبار مدرباً لنادي الحدود

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2019-07-24 | 17:42

رسمياً ..مظفر جبار مدرباً لنادي الحدود

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اعلن نادي الحدود الرياضي، تسمية المدرب مظفر جبار، مدرباً لفريق الكرة للموسم المقبل.
وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "الهيئة الإدارية لنادي الحدود، تسمي الكابتن مظفر جبار مدرباً لفريقها الكروي ،كما اعلنت الإدارة تسمية الكابتن هيثم خليل مدرباً للحراس".

وتابعت أن "الهيئة الإدارية لنادي الحدود، تتقدم بالشكر والتقدير الى المدرب عادل نعمة ومدرب الحراس نبراس سلمان، بعد الموسم الناجح مع كرة الحدود والتي حقق معها المدربان، نتائج مميزة في مختلف مباريات الموسم المنصرم متمنين له الموفقية والنجاح في مشوارهما التدريبي".


يذكر أن جبار درب الحدود موسم 2017/ 2018، ليعود مجدداً ابتداءً من اليوم لقيادة الحدود.

النادي قد اعلن امس عبر موقعه الرسمي، عن توقيعه مع جبرا، لكنه قام بحذف بيانه، ليعلن مجدداً اليوم الاربعاء، بان جبار هو المدرب الجديد للفريق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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