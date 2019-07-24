مصرف الرافدين يقرر زيادة مبلغ السلفة للموظفين الموطنة رواتبهم

اعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، عن زيادة مبلغ السلفة لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف الى 25 مليون دينار.
وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم زيادة مبلغ السلفة الى 25 مليون دينار للموظفين الموطنة رواتبهم لدى مصرف الرافدين حصرا والحاصلين على بطاقة الماستر كارد الدولية".
ودعا المصرف الموظفين الى "زيارة فروعه في بغداد والمحافظات لغرض التقديم على السلفة".
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