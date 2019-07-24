الاتحاد الأفريقي يدعو لتنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان

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العين الإخبارية - أديس أباباالأربعاء 2019/7/24 08:21 م بتوقيت أبوظبي
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي
دعا الاتحاد الأفريقي، الأربعاء، فرقاء جنوب السودان إلى تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان رياك مشار وذلك بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وحث "فكي" رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة إلى ضرورة تنفيذ اتفاقية السلام، مؤكدا دعم الاتحاد الأفريقي لتنفيذ الاتفاقية وإنهاء الاقتتال.
ومن المتوقع أن يلتقي سلفاكير نائبه السابق وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار في العاصمة أديس أبابا لدفع عملية السلام وتنفيذ بقية البنود العالقة من الاتفاق وتشكيل الحكومة الانتقالية في نوفمبر المقبل.
ولا تزال الترتيبات الأمنية الخاصة بتجميع وتدريب وتوحيد قوات الحكومة والمعارضة في جنوب السودان، إلى جانب حسم قضية عدد الولايات وحدودها، عالقة بين الطرفين وينتظر أن يتم التوافق على حسمها.
وفي 5 سبتمبر الماضي، وقع فرقاء جنوب السودان في أديس أبابا اتفاقا نهائيا للسلام بحضور رؤساء "إيجاد" التي ترعى عملية السلام في جنوب السودان.
و"إيجاد" هي منظمة شبه إقليمية تأسست عام 1996، وتتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم دول القرن الأفريقي (شرق)، وهي جيبوتي، إثيوبيا، كينيا، الصومال، السودان، جنوب السودان، وأوغندا.
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