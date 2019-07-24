العاهل الأردني يعين رئيسا جديدا لأركان الجيش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، تعيين اللواء الركن يوسف الحنيطي رئيسا لهيئة الأركان المشتركة خلفا للفريق الركن محمود الفريحات.

وبحسب بيان للديوان الملكي، فقد قرر العاهل الأردني إحالة محمود الفريحات إلى التقاعد بدءا من اليوم 24 يوليو/تموز الجاري.

والحنيطي لواء طيار شغل منصب قائد سلاح الجو الملكي منذ أواخر 2016، وحاصل على درجة الماجستير في الدراسات الاستراتيجية من الولايات المتحدة؛ بعد حصوله على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية من ماليزيا.

وكان العاهل الأردني أصدر قرارا قبل ثلاثة أشهر بتغيير مدير المخابرات اللواء عدنان الجندي، وتعيين اللواء أحمد حسني حسن حاتوقاي.