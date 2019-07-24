ولي عهد أبوظبي يصل إلى العاصمة الإندونيسية في زيارة دولة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية يصل إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا في زيارة دولة.
الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في مقدمة مستقبلي ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
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