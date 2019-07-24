الجيش اليمني يعلن مقتل 30 عنصرًا من ميليشيا الحوثي في الضالع

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، مقتل 30 عنصرًا من عناصر ميليشيا الحوثي في معارك بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وقال موقع الجيش “سبتمر نت”، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مواقع استراتيجة شمالي محافظة الضالع، عقب معارك ضارية، أسفرت عن مقتل 30 عنصرًا في صفوف المليشيات، وإصابة آخرين، فضلًا عن تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

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وذكر الموقع، أن قوات الجيش حررت مناطق “موقع”، و”الحمراء”، و”الأقواز”، و”العظم”، بالإضافة إلى قرى “القهرة”، و”صولان”، و”الرفقة”، غربي منطقة مريس.

وأشار موقع الجيش إلى أن قوات الجيش استعادت خلال المعارك عربات وكميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة.

وتصاعدت وتيرة القتال بين الطرفين في عدد من المناطق بمحافظة الضالع، منذ أكثر من شهر، بعد محاولة ميليشيا الحوثي التقدم نحو مواقع الجيش في المحافظة واستعادة السيطرة عليها.