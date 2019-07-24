أفغانستان: قتلى وجرحى بهجوم لطالبان

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (كابول) قُتل جندي كرواتي وجُرح آخران اليوم (الأربعاء) في هجوم انتحاري لجماعة لطالبان بسيارة مفخّخة، استهدف آليتهم في العاصمة الأفغانية كابول، وفق ما أفادت مصادر متطابقة.

قُتل جندي كرواتي وجُرح آخران اليوم (الأربعاء) في هجوم انتحاري لجماعة لطالبان بسيارة مفخّخة، استهدف آليتهم في العاصمة الأفغانية كابول، وفق ما أفادت مصادر متطابقة.

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