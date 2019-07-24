شكرا لقرائتكم خبر عن تفجير انتحاري يصيب رئيس بلدية مقديشو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (مقديشو) أصيب رئيس بلدية مقديشو وعدد من المسؤولين بتفجير انتحاري استهدف مقراً حكومياً في الصومال اليوم (الأربعاء). وقال محمد عبد الله، وهو أحد أقارب الضحايا، لرويترز «أصيب في التفجير كثير من المسؤولين المحليين ومنهم ابن عمي... كما أصيب رئيس بلدية مقديشو... حيث فجر انتحاري نفسه في قاعة للإجتماعات ».

أصيب رئيس بلدية مقديشو وعدد من المسؤولين بتفجير انتحاري استهدف مقراً حكومياً في الصومال اليوم (الأربعاء). وقال محمد عبد الله، وهو أحد أقارب الضحايا، لرويترز «أصيب في التفجير كثير من المسؤولين المحليين ومنهم ابن عمي... كما أصيب رئيس بلدية مقديشو... حيث فجر انتحاري نفسه في قاعة للإجتماعات ».

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