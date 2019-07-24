شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون» رئيساً لحكومة بريطانيا رسمياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن) نُصب وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون رسمياً رئيساً لحكومة بريطانيا في ختام زيارة إلى الملكة اليزابيث الثانية، كما أعلن قصر باكينغهام. وكتب القصر في بيان «لقد قبل جونسون عرض جلالتها ونصب رئيساً للحكومة». ويخلف في هذا المنصب تيريزاً ماي التي اضطرت للاستقالة بسبب عدم تمكنها من انجاز بريكست (الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي).

نُصب وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون رسمياً رئيساً لحكومة بريطانيا في ختام زيارة إلى الملكة اليزابيث الثانية، كما أعلن قصر باكينغهام. وكتب القصر في بيان «لقد قبل جونسون عرض جلالتها ونصب رئيساً للحكومة». ويخلف في هذا المنصب تيريزاً ماي التي اضطرت للاستقالة بسبب عدم تمكنها من انجاز بريكست (الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي).

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