شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الإيراني يلمح إلى استعداده اجراء محادثات مع واشنطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (طهران) ألمح رئيس النظام الإيراني حسن روحاني اليوم (الأربعاء) إلى استعداده إجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامج بلاده النووي، والعقوبات المفروضة عليها، بالإضافة إلى تبادل الناقلات مع بريطانيا. وصرح روحاني: «لا نريد استمرار التوتر مع بعض البلدان الأوروبية»، بحسب موقعه الرسمي. وأكد روحاني أنه مستعد لإجراء محادثات في حال وجود «هدنة» في العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده.

ألمح رئيس النظام الإيراني حسن روحاني اليوم (الأربعاء) إلى استعداده إجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامج بلاده النووي، والعقوبات المفروضة عليها، بالإضافة إلى تبادل الناقلات مع بريطانيا. وصرح روحاني: «لا نريد استمرار التوتر مع بعض البلدان الأوروبية»، بحسب موقعه الرسمي. وأكد روحاني أنه مستعد لإجراء محادثات في حال وجود «هدنة» في العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده.

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