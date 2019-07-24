داود التقى المستشار الثقافي الايراني وبحث معه في تطوير العلاقات بين البلدين

التقى ​وزير الثقافة​ محمد داود المستشار الثقافي الايراني في ​لبنان​ عباس خامه يار، وبحث معه في تطوير العلاقات بين البلدين من خلال تفعيل الاتفاقية الثقافية الموقعة منذ العام 1956.

وفي تصريح له اكد خامه يار أن "هناك رغبة قوية لتطوير العلاقات في كل المجالات مع شرائح ​المجتمع اللبناني​ ولن نستثني أحدا ويدنا ممدودة للجميع".

وتسلم داود من خامه يار دعوة رسمية من نظيره الإيراني لزيارة ​طهران​ لإجراء المزيد من المحادثات حول الشؤون الثقافية.