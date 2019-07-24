النيابة العامة في الشمال تدهم مكامن التهريب في طرابلس

دهمت عناصر تابعة لدوريات إدارة مفرزة جمارك ​طرابلس​ وفصيلتي التل و​الميناء​، بسطات لبضائع مهربة متواجدة في ​ساحة النور​ والكورنيش البحري للميناء، حيث تم ضبط كمية من من الدخان ولواحقه، وذلك في إطار حرص ​رئيس الجمهورية​ وتوجيهاته للتضييق على المهربين ومكافحة وسائل وسبل التهريب المعتمدة على مختلف الأراضي اللبنانية.

وتمت المداهمات بإشراف مباشر من المحامي العام الاستئنافي في ​الشمال​ القاضي ماتيلدا توما والتي أوقفت ستة مشتبه فيهم من المهربين رهن التحقيق، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق في الشمال ​داني الزعني​، الذي كان قد سطر في وقت سابق الاستنابات القضائية لإتمام المداهمات.