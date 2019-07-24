دهمت عناصر تابعة لدوريات إدارة مفرزة جمارك طرابلس وفصيلتي التل والميناء، بسطات لبضائع مهربة متواجدة في ساحة النور والكورنيش البحري للميناء، حيث تم ضبط كمية من من الدخان ولواحقه، وذلك في إطار حرص رئيس الجمهورية وتوجيهاته للتضييق على المهربين ومكافحة وسائل وسبل التهريب المعتمدة على مختلف الأراضي اللبنانية.
وتمت المداهمات بإشراف مباشر من المحامي العام الاستئنافي في الشمال القاضي ماتيلدا توما والتي أوقفت ستة مشتبه فيهم من المهربين رهن التحقيق، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق في الشمال داني الزعني، الذي كان قد سطر في وقت سابق الاستنابات القضائية لإتمام المداهمات.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة في الشمال تدهم مكامن التهريب في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.