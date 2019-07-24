اخبار العالم

النيابة العامة في الشمال تدهم مكامن التهريب في طرابلس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

دهمت عناصر تابعة لدوريات إدارة مفرزة جمارك ​طرابلس​ وفصيلتي التل و​الميناء​، بسطات لبضائع مهربة متواجدة في ​ساحة النور​ والكورنيش البحري للميناء، حيث تم ضبط كمية من من الدخان ولواحقه، وذلك في إطار حرص ​رئيس الجمهورية​ وتوجيهاته للتضييق على المهربين ومكافحة وسائل وسبل التهريب المعتمدة على مختلف الأراضي اللبنانية.

وتمت المداهمات بإشراف مباشر من المحامي العام الاستئنافي في ​الشمال​ القاضي ماتيلدا توما والتي أوقفت ستة مشتبه فيهم من المهربين رهن التحقيق، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق في الشمال ​داني الزعني​، الذي كان قد سطر في وقت سابق الاستنابات القضائية لإتمام المداهمات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة في الشمال تدهم مكامن التهريب في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا