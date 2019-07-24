الحريري ترأس اجتماعاً للجنة الوزارية المخصصة لدراسة ملف العفو العام

ترأس، رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، اجتماعاً للجنة الوزارية المخصصة لدراسة ملف ​العفو العام​، بحضور وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، وزير العدل أبرت سرحان ووزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، وزير الزراعة حسن اللقيس، وزير الشباب والرياضة محمد فنيش.

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