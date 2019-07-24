الورش الفنية التابعة لكهرباء لبنان أنجزت تركيب محطة تحويل جديدة بحلبا

انجزت الورش الفنية التابعة لـ"​مؤسسة كهرباء لبنان​" تركيب محطة تحويل جديدة بديلة لتلك القديمة في محطة تحويل وتوزيع الطاقة الرئيسية في مركز محافظة عكار - حلبا، الامر الذي سيرفع من قدرة هذه المحطة من 40 MVA الى 60 MVA، ويمكنها من تغذية الشبكة ب​الطاقة الكهربائية​ بشكل افضل من السابق ويخفف التقنين الذي عانت منه عكار مقارنة بباقي المناطق.

وقد عبر عدد من فعاليات المنطقة عن ارتياحهم لهذا الإنجاز الحيوي والهام لـ"مؤسسة كهرباء لبنان"، شاكرين ل​وزارة الطاقة والمياه​ اهتمامها بهذه المنطقة، كما وجهوا الشكر الى "كل الذين سعوا لاتمام هذا الامر من موظفين اداريين ومهندسين، عملوا بصمت لإنصاف عكار أسوة بباقي المحافظات".