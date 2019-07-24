طرابلسي: إعفاء مالكي العقارات ضمن المخيمات من الضرائب يبعث بالطمأنينة

أشار عضو "تكتل ​لبنان القوي​" النائب ​إدكار طرابلسي​ الى أن "جعل اقتراح قانون إعفاء مالكي ​العقارات​ القائم عليها مخيم ​اللاجئين الفلسطينيين​ وأصحاب العقارات الواقعة ضمن الشريط الأمني للمخيم من ​الضرائب​ والرسوم والغرامات ومن موجب تسوية المخالفات واقعاً إنجاز يقدّمه ​البرلمان اللبناني​ لمالكي الأراضي"، مشيراً الى أن "هذا الأمر سيتيح لهؤلاء المالكين من نقل عملية الإرث بطريقة سلِسَة خصوصاً أنه كان لا بد من دفع رسوم فضلاً عن وجود أبنية مخالفة على هذه العقارات ولا بدّ من وضع تسوية".

وفي تصريح لوكالة "​أخبار​ اليوم"، أكد طرابلسي أن "الخطوة تُنصف المالكين وتشكّل حلاً في عملية توريث الأولاد أو نقل الملكية للورثة الشرعيين"، نافياً "ان يشكّل هذا الأمر ضرراَ لأهالي ​المخيمات​"، مشيراً الى أنه "يبعث بالطمأنينة تجاه المالكين وأن ​الدولة اللبنانية​ تشعر بضرورة تسهيل أمورهم".