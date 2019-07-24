أكدت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التنمية الادارية ​مي شدياق​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "مكتب الوزارة يواصل جهوده لانهاء مشروع تعزيز ​الضمان الاجتماعي​ الممّول من ​الاتحاد الاوروبي​ حرصًا منه على هذه المؤسسة الوطنية واستمراريتها"، مشيرةً إلى أنه "بعد عقد عدد من المشاورات والاجتماعات بين كافة الجهات، اعتمدت 4 مراكز نموذجية لتبسيط مسالك العمل والإجراءات وهي ​جونيه​ جبيل ​طرابلس​ ​طريق المطار​".

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كانت هذه تفاصيل خبر شدياق عن مشروع تعزيز الضمان: بعد المشاورات تم اعتماد 4 مراكز نموذجية لتبسيط العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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