سلامة التقى 200 متحدر في متحف العملات: لبنان مر بأزمات كبيرة لكنه دائما خرج منتصرا

أكد حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ أنه "لدى ​الحكومة اللبنانية​ برنامج خاص يهدف إلى تحسين ​البنى التحتية​، وتعمل على القيام بالاصلاحات من أجل الحصول على الأموال عبر مؤتمر "سيدر"، الذي بدوره سيخفف عجز ​الدولة​". وأمل ان "تكون موازنة 2020 فاصلة في هذا الاطار"، مشيراً الى أن "لبنان مر عبر السنين بأزمات كبيرة، لكنه دائما خرج منتصرا".

وخلال استقباله حوالي 200 شاب وشابة من أصول لبنانية من 18 دولة من أنحاء ​العالم​، ضمن برنامج "LEBOLUTION 2019"، الذي تنظمه ​الجامعة اللبنانية الثقافية​ حول العالم، والذي بوشر به سنة 2013 ويهدف الى تعريف ​الشباب​ من أصل لبناني على وطنهم الأم، توجه سلامة للشباب مؤكداً أنه "يجب أن تفتخروا ببلدكم لبنان ولا تنسوه أبدا".

وبعد الصورة التذكارية أمام المبنى الرئيسي ل​مصرف لبنان​، انتقل الجميع الى متحف العملات، حيث شرح سلامة "عمل مصرف لبنان والهيئات التابعة له واهميتها في حفظ الاستقرار النقدي وتمتين الثقة بلبنان"، ولفت الى "الدور المهم الذي يلعبه ​الاقتصاد​ الرقمي وأهمية الرأسمال البشري اللبناني المقيم والمغترب".